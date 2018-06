Cererea de reexaminare a proiectului de modificare a Legii privind organizarea judiciara a fost respinsa

„PNL a înregistrat, astăzi (vineri - n.r), la CCR, a doua sesizare privind viciile de neconstituţionale ale legii de modificare a Legii 304/2004. Aşa cum am anunţat în cadrul dezbaterilor, am participat şi am adus la cunoştinţa membrilor coaliţiei de...

Adevarul, 22 Decembrie 2017