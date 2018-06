Cerere tot mai mare de soferi sri-lankezi pe piata din Romania Din cauza migratiei masive a soferilor romani catre tarile vestice din Europa, companiile de transport se gandesc tot mai serios sa apeleze la tarile asiatice pentru a acoperi deficitul fortei de munca.

Intr-o analiza a revistei Tranzit din luna Februarie a acestui an, Gavriel Peisakh, directorul Isrom Interconections, o agentie de recrutare, spune ca “Avand in vedere deficitul de forta de munca, avem cereri din toate domeniile. Am ajuns sa aducem fermieri, tractoristi, chiar si bucatari pentru hoteluri de cinci... citeste mai mult