Ceremonia Oscarurilor, ignorata de telespectatori!

Numărul telespectatorilor din Statele Unite care au urmărit duminică seară a 90-a ediţie a premiilor Oscar a fost cu aproape 16% mai mic decât anul trecut, arata datele preliminare publicate firma Nielsen.



Cu alte cuvinte, recenta ceremonie a Oscarurilor a avut o audienţă mai slabă decât minimul istoric de 32 de milioane de telespectatori înregistrat în 2008 şi vine după o scădere de audienţa si pentru alte mari evenimente din sport şi show business, in conditiile in care tot mai multi telespectatori se îndreaptă spre opţiunile de tip streaming.

Evenimentul live a atras 18,9% din telespectatori, faţă de 22,4% în urmă cu un an, când audienţa galei premiilor Oscar a... citeste mai mult