Ceremonia de decernare a Premiilor Oscar (live video)

Gala de decernare a Premiilor Oscar, aflată în acest an la cea de-a 90-a ediţie, are loc la 4 martie 2018, la Dolby Theatre din Hollywood, fiind transmisă în direct de canalul american de televiziune ABC şi aşteptată de milioane de cinefili din lumea întreagă.

Evenimentul este organizat, în fiecare an, de Academia Americană de Film, o organizaţie profesională onorifică, alcătuită din peste 8.000 de artişti şi tehnicieni din lumea cinematografiei. Premiile Academiei Americane de Film, celebrele Oscaruri, vor recompensa, anul acesta, excelenţa în cinematografia anului 2017, în cadrul a 24 de categorii, la care se adaugă premiile onorifice, cele pentru realizări deosebite sau... citeste mai mult