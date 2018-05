"Cerem anchetarea lui Tudorel Toader"

Federaţia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor (FSANP) a depus miercuri, 30 mai a.c, la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie o plangere penala impotriva lui Tudorel Toader, pentru savarsirea infractiunilor de abuz in serviciu si de incalcare a dreptului de reprezentare sindicala, fapte pentru care ministrul Justitiei risca o pedeapsa de pana la 7 ani de inchisoare.

"In data de 24 mai 2018, Tudorel Toader a refuzat in mod abuziv participarea reprezentantilor FSANP la intrevederea ce a avut loc, la sediul Ministerului Justitiei, pentru dezbaterea unor acte normative de interes, limitand...