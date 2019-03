Include aceste cereale integrale in alimentatie. Contin vitamine, minerale si antioxidanti care iti protejeaza inima, te apara de cancer si te ajuta sa nu te ingrasi.

Hrisca. Contine antioxidanti si minerale ca magneziu, cupru, mangan si fosfor. Se serveste calda sau rece si se gateste usor. De asemenea, poti incerca sa consumi mei umflat ca cereala la mic dejun.

Orezul negru. Are aceasta culoare datorita unui antioxidant care te apara de boli de inima, cancer si obezitate. In comparatie cu cel brun, are mai multe proprietati anti-inflamatorii, proteine, fier si... citeste mai mult