Locul fosilifer Dealul Repedea este o arie protejata de interes national ce corespunde categoriei a IV-a IUCN (rezervatie naturala tip paleontologic) situata in judetului Iasi, pe teritoriul administrativ al comunei Barnova.

Cercetarile geologice efectuate aici, printre primii, de geologul Grigore Cobalcescu, au demonstrat ca in urma cu 5-7 milioane de ani (in perioada geologica Miocena), amplasamentul unde se afla azi Dealul Repedea era acoperit de apele Marii Sarmatice, care se intindeau pe un larg areal vest-est intre Viena de astazi si Muntii Tian-Shan din Asia Centrala. Ca urmare a faptului ca... citeste mai mult

