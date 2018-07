Pe Marte este apă. Anunţul făcut de cercetători miercuri seară ar putea schimba toate teoriile de până acum privind Planeta Roşie.

Ceea ce ei cred că ar fi un lac, se afla sub calota glaciară de la polul sud al planetei şi are un diametru de aproximativ 12 kilometri.

Descoperirile precedente indicau urme de apă pe Marte. De data aceasta, informaţiile transmise de radarul special de la bordul sondei spaţiale Mars Express arată că sub gheaţa de la polul sud este apă în stare lichidă.

