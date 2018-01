Cercetatorii americani au stabilit topul dietelor de slabit!

Oamenii de stiinta americani de la National Heart, Lung, and Blood Institute (NHLBI), al treilea cel mai important centru de sanatate din cadrul National Institutes of Health, cu sediul in Bethesda, statul Maryland, au analizat 38 de diete recunoscute in SUA si au decis ca cel mai bun regim alimentar este DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension).

Principiul de baza al acestui regim alimentar rezida in renuntarea la zahar, sare si produse cu un continut ridicat de grasimi saturate (devin solide la temperatura camerei), considerate marile vinovate de ridicarea... citeste mai mult