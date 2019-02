Cercetati pentru conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul neinmatriculat

Politisti de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albita efectueaza cercetari cu privire la un barbat cu cetatenie romana si R. Moldova, care conducea un autocamion radiat din circulatie de autoritatile din Germania.

In data de 03 februarie, in jurul orei 03.30, in Punctul de Trecere a Frontierei Albita – I.T.P.F. Iasi, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de control pentru trecerea frontierei, Igor B., cu cetatenie romana si R. Moldova, in varsta de 34 de ani, conducand un autocamion marca Man, ce avea aplicate placute de inmatriculare germane.

