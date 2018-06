Cercetati de politisti pentru distrugerea unui autoturism

La data de 20 iunie , politisti din cadrul Politiei Orasului Insuratei i-au identificat pe doi tineri, cu varstele de 18 si 19 ani, ambii din comuna Tufesti, banuiti de savarsirea infractiunii de distrugere.

In fapt, la data de 27.05.2018, cei doi braileni ar fi distrus, prin intepare, doua anvelope ale unui autoturism ce apartine unui localnic, in varsta de 19 ani.

Prejudiciul a fost recuperat in totalitate de catre politisti, iar in cauza a fost intocmit dosar penal si se continua... citeste mai mult

acum 45 min. in Locale, Vizualizari: 20 , Sursa: Info Braila in