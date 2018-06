Cercetat pentru mai multe infractiuni

Un bãrbat de 24 de ani din comuna Solesti, bãnuit de comiterea infractiunilor de talhãrie, conducere sub influenta bãuturilor alcoolice si conducerea unui autovehicul fãrã permis de conducere a fost retinut de politisti pentru 24 de ore. Politistii din cadrul Sectiei 2 Politie Ruralã Vaslui au probat activitatea infractionalã a bãrbatului, pe numele lui fiind intocmit dosar de cercetare penalã sub aspectul sãvarsirii infractiunilor de talhãrie, conducere sub influenta bãuturilor alcoolice si conducerea unui vehicul fãrã permis de conducere. Urmare a cercetãrilor efectuate, politistii au stabilit faptul cã,... citeste mai mult