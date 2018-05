Cercetat pentru conducerea unui vehicul cu permis necorespunzator

In cursul zilei de marti, politistii din cadrul Politiei Orasului Ianca l-au oprit in trafic pe un barbat, in varsta de 45 de ani, din judetul Vaslui, in timp ce conducea un autoturism ce tracta o semiremorca pe raza localitatii Ianca.

In urma verificarilor efectuate de catre politisti, acestia au constatat ca barbatul detine un permis de conducere necorespunzator categoriei de vehicul pe care il conducea, pe numele sau fiind intocmit dosar penal.

