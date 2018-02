In data de 13.02.2018, ora 10:15, un echipaj din cadrul I.J.J. Braila – Detasamentul 3 Jandarmi Oprisenesti, aflandu-se in misiune, a fost dirijata de catre dispecerul I.J.J. Braila in urma unei sesizari, in targul de pe strada Mircea cel Batran...