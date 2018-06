CEO-ul Volkswagen, suspendat in urma arestarii. Cine va prelua conducerea CEO-ul Volkswagen Rupert Stadler a fost suspendat ca urmare a arestarii acestuia in cursul acestei luni.

Decizia celor de la Volkswagen are ca scop de a pune brandul Audi, cel mai profitabil produs al companiei, intr-o noua pozitie dupa decaderea si denigrarea brandului in urma scandalului provocat de catre fostul director cu privire la manipularea testelor emisiilor poluante.

Acest scandal a fost readus in ochii publicului la 3 ani dupa ce compania a recunoscut ca a falsificat rezultatele testelor de... citeste mai mult