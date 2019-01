Cenusareasa cu BMW / Pitipoancele din Braila si Galati fac coada la oglinda din Fratelli

E sambata seara. Braila e moarta. De foame. De sete, dar si de distractie. Imi sun pritenele, in timp ce ma imbrac in viteza pentru o iesire in club. Cica sa iasa caltabosul si sarmalele de la Craciun, chiar daca dieta mea ma ameteste. Apa cu apa, ce caltabosi!

Ne imbracam cu rochii de club: decolteuri permisive, tivul rochiei e cam la fatidica cifra de 20 de centimetri de genunchi. In sus, evident. Nu facem rabat de la nici un detaliu care ne-ar putea exclude din start. In plus, un palton lung si un ceas de cateva... citeste mai mult

acum 10 min. in Locale, Vizualizari: 8 , Sursa: Info Braila in