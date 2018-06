La vizita de lucru au luat parte primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, împreună cu ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, secretarul de stat în Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat, managerul general al Serviciului de Ambulanţă Bucureşti Ilfov, Alis Grasu dar şi alţi oficiali din domeniul urgenţelor. „Aş dori să sublinez faptul că iniţial, acest Centru a fost proiectat pentru a funcţiona numai în situaţii de urgenţă, adică de cel mult câteva ori pe an. Având în vedere că este dotat cu echipamente IT şi de comunicaţii de ultima generaţie, am luat decizia, împreună cu instituţiile şi serviciile implicate în procesul... citeste mai mult

