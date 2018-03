Este o premieră pentru județul nostru

Federația Română de Lupte ne-a oferit în acest an centrul olimpic de lupte cadeți (Under 18), drept răsplată pentru rezultatele excelente obținute de CS Satu Mare – Cetate Ardud în ultimii ani la această categorie de vârstă și nu numai. Pe tot parcursul anului 2018, luând ca reper programa școlară, în județul nostru se vor afla cei mai în formă sportivi care vor susține o pregătire centralizată, antrenamentele fiind conduse de antrenorii Tudor Barbul și Claudiu Blaga.

Trebuie menționat faptul că avem parte de o premieră în sportul sătmărean. Niciodată în istorie nu am primit un centru olimpic la Satu Mare. În jur de 20 de sportivi de lupte... citeste mai mult