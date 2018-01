Toate cazurile sunt grele si fiecare isi are propriul grad de dificultate in negocieri, spune Camelia Popa, negociator intre banci si clienti. "Un consumator voia sa isi achite un credit in CHF ca sa isi vanda locuinta. S-a obtinut de la banca si reducerea comisionului de administrare, si a creditului de restituit catre banca, dupa care clientul s-a razgandit pur si simplu. Discutam despre un consumator cu studii superioare, de la care aveam anumite asteptari", explica Popa. "Cele mai grele dosare sunt cele in... citeste mai mult