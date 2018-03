Centrul de Screening Mamar a ajuns la o mie de paciente examinate

Centrul de Screening Mamar deschis de Consiliul Județean Arad, Spitalul Clinic Județean de Urgență și Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” a ajuns, ieri, la o mie de paciente examinate gratuit. Centrul a fost deschis în iulie anul trecut și se află în Arad, pe strada Cocorilor, la numărul 57.

„Am sărbătorit astăzi pacienta cu numărul 1.000 care a apelat la screeningul mamar gratuit, oferit de Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad, în parteneriat cu Consiliul Județean și Universitatea de Vest «Vasile Goldiș».Programul a fost lansat în vara anului trecut, după ce am vizitat spitale din Bekescsaba, Ungaria, unde acest proiect de screening are mare succes. Am fost acolo împreună cu... citeste mai mult