În municipiul Călăraşi, pe strada Muşeţelului, s-a deschis, de mai bine de o săptămână, o clinică de recuperare medicală, care vine în sprijinul tuturor bolnavilor din judeţul nostru....

Observator de Calarasi, 12 Aprilie 2017