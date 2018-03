Centrul de dezvoltare software al grupului ING se apropie de 500 de angajați și își propune să ajungă la 750 de specialiști IT până în anul 2020.

Pornind de la 100 de angajați la finalul anului 2015, hub-ul a înregistrat o creștere susținută, atingând cu un an mai devreme obiectivul de a lucra cu 500 de experți IT.

În linie cu strategia grupului ING de convergență către o singură platformă de digital banking,

Hub-ul de dezvoltare software a trecut de curând printr-un proces de schimbare a numelui comercial din ING Software Development Center în ING Tech România.

