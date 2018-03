Centrul se apropie de 500 de specialişti IT şi are în plan să ajungă la 750 de angajaţi până în 2020; Cifra de afaceri a hub-ului a crescut în 2017 cu 47% faţă de anul precedent ajungând la 28 de milioane de euro. De asemenea, compania caută un sediu nou pentru angajaţii ING Tech România, cu planuri de a se muta în noul spaţiu în anul 2020.

Pornind de la 100 de angajaţi la finalul anului 2015, hub-ul a înregistrat o creştere susţinută, atingând cu un an mai devreme obiectivul de a lucra cu 500 de experţi IT.

De asemenea, centrul şi-a schimbat numele din ING Software Development Center în ING Tech România.

Dezvoltarea a ING Tech România se... citeste mai mult

acum 46 min. in IT&C, Vizualizari: 26 , Sursa: Business Magazin in