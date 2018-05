London Stock Exchange Group (LSEG) deschide un centru de suport cu 200 de angajaţi lângă Politehnica din Bucureşti. Divizia care vine mai are operaţiuni în Columbia şi Sri Lanka, unde lucrează deja 480 de oameni, potrivit zf.ro.

Primele posturi au fost deja scoase la concurs. „România oferă o forţă de muncă bine calificată, un sistem educaţional solid şi o infrastructură bună. Am fost încântaţi de căldura cu care am fost primiţi de Guvernul României, Agenţia Invest Romania şi comunitatea de afaceri locală. Suntem nerăbdători să devenim un angajator în Romania şi să contribuim la dezvoltarea competenţelor în domeniul pieţelor