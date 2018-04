Centrele de Date locale sunt responsabile pentru 2,1% din consumul national de energie electrica

Societatea digitala genereaza un consum urias de energie electrica, in Romania Data Centerele reprezentand 2,1% din consumul national, care este de aproximativ 42,1 TWh, potrivit statisticilor oficiale. Conform Tema Energy, organizatorul evenimentului DataCenter Forum, Centrele de Date din Romania insumeaza o puterea de circa 38.000 Kw si un consum de peste 912 MWh, echivalent cu energia necesara Bucurestiului intr-o zi de canicula. In sezonul de vara 2017, consumul de energie electrica in Capitala a fost intre 850 si 936 MW, cu un record de 1.023 MW.

