Centrala termica de pe strada Unirii din Braila luata in vizor de hoti. Ce s-a furat?

La data de 20 martie, politistii l-au depistat in flagrant, pe raza municipiului, pe un brailean in timp ce incerca sa sustraga o componenta de la o centrala termica.

In ziua de 20 martie, politistii din cadrul Biroului Ordine Publica l-au depistat pe Bulevardul Independentei, pe un brailean, cu varsta de 24 de ani, din Braila,in timp ce transporta o componenta din fonta, cu greutatea de 28 de kg.

In urma verificarilor efectuate, politistii au stabilit ca acesta ar fi sustras obiectul de la o centrala termica de pe strada Unirii, din municipiu.

Tanarul a fost condus la sediul Politiei Municipiului, iar pe numele sau a fost intocmit dosar penal si se continua cercetarile sub... citeste mai mult

