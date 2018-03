Centrala nucleara de la Cernavoda intra in verificarile Corpului de Control, la solicitarea Vioricai Dancila Premierul Romaniei a cerut Corpului de Control sa efectueze verificari la Centrala de la Cernavoda, dupa ce in ultima perioada au avut loc mai multe avarii.

Specialistii investigheaza starea de functiune a Centralei de la Cernavoda, in contextul in care, SN Nuclearelectrica SA (“SNN”) a anuntat ca Unitatea 2 a CNE Cernavoda s-a deconectat automat de la Sistemul Energetic National (SEN) joi, "ca urmare a aparitiei unei disfunctionalitati la un sistem electric de proces pe partea clasica nu pe latura nucleara a centralei".

In acest sens, SN Nuclearelectrica SA a emis un...