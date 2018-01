Centenarul tuturor

Am trecut în Anul Nou printre cetățeni români care atunci când vorbesc românește fac un talmeș-balmeș din genuri. “El” eram și eu, și bărbații din grup. Ceea ce nu ne-a împiedicat să ne înțelegem perfect. Am sărbătorit trecerea între ani la ora 12, și nu la ora 1, la momentul 0 se auzea ABBA, și nu imnul Ungariei, am primit felicitări în limba română, iar pe masa am avut pâine la discreție. Apei i-am spus apă, vinului vin și, bonus, am mâncat sarmale mai bune decât cele pe care le face tata și care, se știe, fiind din Piatra-Neamț, face cele mai bune sarmale din lume. Pe scurt, am făcut vacanța de... citeste mai mult