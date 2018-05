Centenarul și Satu Mare

Unul dintre muzeele celebre din România – Muzeul Satului – sărbătorește 82 de ani de la înființare. Este normal ca sărbătoarea să se facă, așa cum a anunțat conducerea muzeului, sub semnul Centenarului. Chiar dacă are doar 82 de ani, proiectul se înscrie în cei o sută de ani trecuți de la Unirea din 1918.

Ar fi deplasat, cu ocazia Centenarului, să se sărbătorească strict momentul de la 1 decembrie. România are o sută de ani și fiecare an are istoria lui, valoarea, tragedia, importanța lui.

Astfel 1936 este important prin faptul că în anul respectiv s-a deschis Muzeul Satului. În 2017 a fost vizitat de 800.000 de persoane. Prin urmare își... citeste mai mult