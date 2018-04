În seria evenimentelor care marchează Centenarul României pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, la data de 19 aprilie 2018, Universitatea din Scranton, Pennsylvania, în parteneriat cu Ambasada României la Washington, a organizat o zi dedicată României, sub titlul 'Ascensiunea României: Istorie. Economie. Cultură' ('The Rise of Romania: History. Economy. Culture'), cu prezenţa ambasadorului României, George Cristian Maior.

Cu aceasta ocazie, au avut loc mai multe manifestări la care au participat membrii conducerii Universităţii, profesori, cercetători, studenţi, dar şi reprezentanţi ai comunităţii din Scranton. Printre...

