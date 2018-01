Cele două lumi, cea reală şi cea în care este România, au astăzi o zi extrem de încărcată. La Bucureşti s-a copt al 3-lea cabinet în 12 luni.

Lumea reală este branșată la Davos, un mic orășel elveţian unde orice ţară care se respectă şi-a trimis reprezentanţii la Forumul Economic de nivel mondial. România, nu.

Nici nu e de mirare. Vineri a vorbit Donald Trump.

Joi a fost Theresa May, miercuri Emmanuel Macron, marți Angela Merkel.

Evident că m-am oprit la panelul numit Central and Eastern Europe, A New Agenda for the Continent. Unde trebuia să fim şi noi, dacă mai aveam... citeste mai mult