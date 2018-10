„Caravana Tricolorul”, acțiune elaborată la nivel național de Tineretul Național Liberal cu scopul celebrării Anului Centenar, a ajuns marți, 2 octombrie a.c., și la Constanța. Membrii Filialei TNL Constanța au purtat tricolorul, simbolul național, pe umeri în fața Cazino-ului Constanța, au colectat gânduri de bine, speranțe cu ocazia Centenarului și au reamintit locuitorilor orașului că suntem în prag de sărbătoare a Marii Uniri.

„Am străbătut faleza Cazinoului cu un tricolor de 30 m lungime și 10 metri lățime, am cântat imnul și melodii din folclor, am împărțit flyere cu descrierea evenimentului și am adunat, de la persoanele prezente, gânduri de bine... citeste mai mult

