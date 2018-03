Multe au fost zilele de sărbătoare în care am citit, am vorbit și am scris despre Beiuș, despre liceul minunat de acolo, azi Colegiul Național „Samuil Vulcan”. Consider o mare realizare în 2018, anul celor 190 de promoții „vulcaniste”, cu dascăli valoroși ce s-au perindat la catedrele de specialitate, cu generații de elevi ce și-au croit un drum sigur, bătătorit în viață, fiind atât de utili societății. Am avut prilejul să cunosc conducerea actuală a Colegiului Național „S. Vulcan”, pe directoarea Mihaela Ilieș, distinsă profesoară de sociologie-psihologie, crescută și educată într-o familie în care educația nu a... citeste mai mult