Liviu Dragnea, a transmis, sâmbătă, un mesaj de Ziua Națională a României, liderul PSD făcând referire la patriotism și obiective comune pentru o tară puternică, bogata și mândra, precum si obiective comune pentru un stat drept cu cetatenii sai.

"La un secol de la Marea Unire, România are nevoie de unire mai mult ca niciodata, are nevoie de curaj , de patriotism, de inima si de minte, are nevoie de intelepciunea pe care a avut-o acum o suta de ani . Doar uniti in jurul obiectivelor comune putem construi o Romanie puternica, bogata si mandra, o... citeste mai mult