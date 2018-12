Bannere cu mesaje de protest faţă de Jandarmerie şi PSD au fost afişate în timpul ceremoniilor din Piaţa Avram Iancu din Cluj-Napoca. Mai multe persoane s-au întors cu spatele în momentul defilării jandarmilor.

Bannere cu mesaje precum „Anul 101. România europeană fără corupţi la putere”, „Cinste înaintaşilor! Ruşine nouă! În an centenar, România are un premier agramat controlat de un infractor. #Îndrăzneşte să crezi”, „În an centenar, Jandarmeria a reprimat brutal protestul paşnic a 100.000 de români. Să vă fie ruşine!” au fost afişate în Piaţa Avram Iancu în... citeste mai mult