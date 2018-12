Pe 1 decembrie, de Ziua Națională a României când am sărbătorit 100 de ani de la Marea Unire, Banca Națională Română a introdus în circuitul numismatic o bacnotă ce îi reprezintă pe Regina Maria și Regele Ferdinand. Bacnota are valoarea de 100 de lei și are fundalul albastu, specific bancnotelor obișnuite de 100 de lei.

Pe lângă portretele Suveranilor Marii Unirii ce apar atât pe aversul bacnotei, cât și în fereastra transparentă de siguranță, a mai fost inclusă o imagine de la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia, dar și... citeste mai mult

