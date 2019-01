“Cennet”, cea mai nouă producție turcească pe care Happy Channel o aduce în premieră și în exclusivitate în fața publicului român, se lansează astăzi de la ora 18.00. Serialul îi are în rolurile principale pe frumoasa actriță Almila Ada și Berk Atan, câștigător Best Model of Turkey 2012.

După sezonul 2 “Femeie în înfruntarea destinului” și” Legea familiei”, “Cennet” este cea de-a treia premieră, din această lună, de la Happy Channel. Serialul, care va fi difuzat de luni până vineri, de la ora 18.00 la ora 20.00, o... citeste mai mult

