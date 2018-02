Actorul Adrian Văncică, personajul Celentano din serialul ‘Las Fierbinți’, a răbufnit pe blogul său, revoltat de deciziile politice luate de parlamentari în anul centenar.

“Am intrat in anul centenar.

Si? Am intrat cu un parlament care functioneaza ilegal. In 2009 a avut loc un referendum perfect valabil care a avut un rezultat simplu: 300 de parlamentari si parlament unicameral. Buna, rea, aceasta a fost vointa poporului. Asa trebuia sa se faca. Ca la Brexit, bun, rau, dracu sa-l ia si pe ala…sa se faca daca asa a vrut poporul.

Desteptii astia de politicieni o tot scalda ca poporul sa nu iasa in strada,sa se manifeste la vot,ca... citeste mai mult