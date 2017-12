Aproximativ 30.000 de oameni au umplut An der Alten Forsterei, arena echipei din liga secundă din Germania, Union Berlin. Suporterii au cântat colinde şi au aprins candele prin care au celebrat Crcăiunul.

Stadionul situat în cartierul Kopenick din Berlin s-a umplut până la refuz sâmbătă seara. Fanii celor de la Union Berlin au cântat colinde alături de un cor format din elevi.

"Celelalte cluburi au fani. Fanii lui Union au un club!", a fost mesajul apărut pe pagina de Twitter a lui Union Berlin. Echipa este pe locul 6 la final de an 2017 in 2.Bundesliga.

citeste mai mult