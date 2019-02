Pictura, care a fost reintitulată „Love is in the bin“, va fi ulterior mutată la Muzeul Staatsgalerie din Stuttgart, notează publicaţia New York Times.

„Fata cu balon“, care ilustrează o fetiţă care se ridică spre un balon în forma de inimă roşie, a apărut iniţial pe un perete din estul Londrei şi a fost reprodus de nenumărate ori, devenind una dintre cele mai cunoscute imagini ale lui Banksy.

Tablou semnat de Banksy a devenit şi mai cunoscut după ce s-a autodistrus în timpul unei licitaţii desfăşurate în pe 5 octombrie anul trecut.

