Celebrul POLIDIN din nou pe piata romaneasca

Productia de vaccinuri, intre care celebrul polidin si cel antigripal, va fi reluata la Institutul Cantacuzino din 2019, dupa ce vor fi indeplinite toate conditiile pentru obtinerea autorizatiilor pe care acesta le-a pierdut din februarie 2010, promite ministrul Apararii, Mihai Fifor. Insa cea mai mare problema cu care se confrunta Institutul, care si-a pierdut locul in topul mondial al cercetarii in domeniul produselor imunologice din cauza subfinantarii, este cea a lipsei de specialisti. Fifor se plange ca, in acest moment, 500 de posturi sunt neocupate.

