Legendarul Mario Kempes, omul care a scris istorie pentru naţionala "pumelor" la Mondialul din 1978, a vorbit în termeni duri despre prestaţia echipei de acum. Argentina e aproape de a părăsi CM 2018.

"Mi-a picat foarte rău înfrângerea asta. Dar mă aşteptam. Am văzut cum funcţionează naţionala, nu doar în meciul ăsta, am văzut în calificări cum a jucat, am ajuns la Mondial printr-un miracol. În momentul ăla, credeam în minuni, acum nu mai cred. E aceeaşi echipă, fără organizare, disciplină, fără un drum clar, fără ceva care să o facă să strălucească. Mai avem un meci, dar... citeste mai mult