Procesul a fost intentat joi, la o instanţă din New York. Levine cere despăgubiri de peste 4 milioane de dolari şi acuză instituţia că vrea să îi distrugă moştenirea muzicală.

The Metropolitan Opera l-a concediat pe dirijor după ce, în urma unei anchete interne care a durat trei luni, s-a stabilit că există "dovezi credibile că Levine a săvârşit abuzuri sexuale şi a avut un comportament de hărţuire". Mai mulţi muzicieni care i-au fost studenţi l-au acuzat pe Levine de comportament sexual nepotrivit.

The Met, care a fost criticată pentru faptul că ar fi reacţionat prea lent la aceste acuzaţii, a transmis,

