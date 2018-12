"Acum sunt un om schimbat. Sper ca din puşcărie să ies doar cu calităţile. Eu sunt foarte adaptabil şi în închisoare am câştigat prieteni şi echilibru. Cât am fost în închisoare nu m-am bătut cu nimeni, nu am fost în depresie şi nu am făcut greva...

Mediafax, 15 Februarie 2016