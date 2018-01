Cântăreaţa soul Anita Baker, cunoscută ca membră a grupului Chapter 8 şi premiată de opt ori cu Grammy, şi-a anunţat retragerea şi va începe, în luna martie a acestui an, un turneu de adio.

Cu o activitate solo de peste trei decenii, zvonuri despre retragerea lui Baker au apărut în urmă cu un an, pe care ea le-a negat. La începutul acestui an însă a anunţat că în 2018 îşi va încheia cariera muzicală.

Anita Baker va susţine o serie de concerte de adio, începând cu luna martie, scrie Billboard. Deşi nu au fost anunţate mai multe informaţii, este cunoscut faptul că ea va fi unul dintre capetele de afiş ale Orleans Jazz & Heritage... citeste mai mult

