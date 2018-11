HOROSCOP. Daca esti in cautarea unei relatii in aceasta toamna, alege-ti un partener care sa fie nascut intr-una dintre aceste trei zodii. TAUR - Este rabdator, cald, calm si de incredere atunci cand se afla intr-o relatie. Are grija ca tu sa fii...

Antena 3, 11 Septembrie 2018