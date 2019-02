Tulpinele virusului gripal sunt sezoniere, spune Adrian Streinu-Cercel, managerul Institutului Matei Balş, precizând că circulaţia virusului de tip A este cea mai frecventă.

Dintre cele trei tulpini are virusului, A, B şi C, doar primele două pot provoca epidemii sau infecţii sezoniere.

„Aceste tulpini ale virusului gripal sunt sezoniere. Virusul gripal recunoaşte trei tulpini mari: A, B şi C. Dintre cele trei, A şi B sunt cele care pot da epidemii sau infecţii sezoniere, iar C dă situaţii mai deloc. Diferenţa între ele constă în ce...