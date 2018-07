Michelle Obama (54 de ani) şi Barack Obama (56 de ani), care au împreună două fete, sunt căsătoriţi de 26 de ani şi au fost surprinşi de nenumărate ori în ipostaze tandre care au redat speranţa că iubirea de lungă durată există. Fostul lider american şi-a împărtăşit sfaturile preţioase privind succesul unui mariaj fostului său director de comunicare, Dan Pfeiffer. În noua sa carte, „Yes We Still Can: Politics in the Age of Obama, Twitter and Trump“, Pfeiffer povesteşte că i-a cerut sfatul fostului său şef în momentul în care a avut îndoieli privind decizia de a se muta cu... citeste mai mult

