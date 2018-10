Transpiratie excesiva. Oamenii se racoresc prin intermediul transpiratiei. Cand corpul se supraincalzeste glandele sudoripare elibereaza o substanta pe piele. Cand aceasta se evapora, corpul se racoreste si, in acelasi timp, incepe sa miroasa.

Transpiratie excesiva. Ce este hiperhidroza?

Transpiratia excesiva (hiperhidroza) apare atunci cand cantitatea de sudoare eliminata depaseste cu mult necesitatile oraganismului. De exemplu, daca transpiri cand stai la birou linistit in conditii ambientale de conform atunci este cel mai probabil sa suferi de hiperhidroza. In hiperhidroza, mecanismul de racire a organismului este atat de exagerat incat poate produce chiar si de... citeste mai mult