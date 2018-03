Cele mai scumpe apartamente din Romania Penthouse. Este vorba despre un apartament situat la ultimul etaj al unui bloc de lux, cu o suprafata de cateva sute de metri patrati si o terasa extrem de generoasa pe care se poate amenaja o gradina in toata regula, inclusiv o piscina. Ofera in principiu aceleasi avantaje ca si o casa pe pamant, dar cu mult mai putina bataie de cap pentru intretinere. Si costa pana la cateva milioane de euro.

Cum arata un penthouse? In ofertele agentiilor imobiliare din Bucuresti figureaza, de exemplu „penthouse in zona Baneasa, vedere perfecta...

